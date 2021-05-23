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Джанлуиджи Буффон
Статистика
Джанлуиджи Буффон - статистика
Завершил карьеру
28 января 1978 (48), Каррара
#1 | Вратарь
191 см | 83 кг
Италия
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Лига Европы 2009/2010
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Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1 : 4
23.05.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 2
15.05.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 3
12.05.2021
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0 : 3
09.05.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
02.05.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
1 : 1
25.04.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 1
21.04.2021
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 0
18.04.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3 : 1
11.04.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2 : 1
07.04.2021
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0 : 1
21.03.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 1
06.03.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3 : 0
02.03.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 1
27.02.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3 : 0
22.02.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1 : 0
13.02.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2 : 0
06.02.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 2
30.01.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2 : 0
24.01.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2 : 0
17.01.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3 : 1
10.01.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 3
06.01.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4 : 1
03.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
0 : 3
22.12.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0 : 4
19.12.2020
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1 : 1
16.12.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 3
13.12.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
21.11.2020
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1 : 1
08.11.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
25.10.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
17.10.2020
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2 : 2
27.09.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3 : 0
20.09.2020
Сампдория
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