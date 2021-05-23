Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Италия. Серия А 2007/2008