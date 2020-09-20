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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 20 сентября 2020
Ювентус
20.09.2020, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
13'
Д. Кулушевски
79'
Л. Бонуччи
89'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Рэмзи
89'
Замена
М. Демирал
️️️️
Д. Кьеллини
83'
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Кулушевски
82'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонуччи
79'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Х. Куадрадо
78'
70'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Торсбю
70'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Д. Фработта
67'
Желтая карточка
Д. Фработта
54'
46'
Замена
М. Йошида
️️️️
Л. Тонелли
46'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Ф. Депаоли
46'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Лери
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
К. Роналду
13'
4'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
82
Леонардо Капецци
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-5-1
13
Щесны
19
Бонуччи
14
Кьеллини
7
Фработта
13
Данило
12
Рабьо
29
МакКенни
21
Рэмзи
21
Кулушевски
7
Куадрадо
7
Роналду
3-2-3-1-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
18
Берешиньски
25
Колли
23
Депаоли
26
Тонелли
2
Торсбю
8
Экдаль
21
Янкто
7
Лери
90
Бонаццоли
14
Кьеллини
28
Демирал
28
Демирал
14
Кьеллини
7
Фработта
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Фработта
7
Куадрадо
30
Бентанкур
30
Бентанкур
7
Куадрадо
21
Кулушевски
11
Коста
11
Коста
21
Кулушевски
26
Тонелли
4
Йошида
4
Йошида
26
Тонелли
90
Бонаццоли
26
Верре
26
Верре
90
Бонаццоли
23
Депаоли
11
Рамирес
11
Рамирес
23
Депаоли
2
Торсбю
24
Дамсгор
24
Дамсгор
2
Торсбю
7
Лери
27
Квальярелла
27
Квальярелла
7
Лери
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
9
Джакомо Вриони
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
9
Джакомо Вриони
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Ювентус - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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