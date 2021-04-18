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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 18 апреля 2021
Аталанта
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
87'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
Й. Иличич
87'
Желтая карточка
Б. Джимсити
82'
Желтая карточка
Р. Малиновский
79'
Желтая карточка
Р. Госенс
78'
78'
Замена
Артур
️️️️
У. МакКенни
74'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
72'
Желтая карточка
М. де Лигт
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Меле
72'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
68'
68'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
П. Дибала
58'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
АП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
2
Толой
6
Джимсити
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
21
Меле
8
Фройлер
32
Пессина
10
Муриэль
91
Сапата
3-4-1-2
13
Щесны
4
де Лигт
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
12
Рабьо
29
МакКенни
14
Кьеза
21
Дибала
21
Мората
21
Меле
17
Малиновский
17
Малиновский
21
Меле
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
14
Кьеза
13
Данило
13
Данило
14
Кьеза
29
МакКенни
6
Артур
6
Артур
29
МакКенни
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Дибала
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Аталанта - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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