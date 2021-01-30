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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 30 января 2021
Сампдория
30.01.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
20'
Ф. Кьеза
90+1'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
Х. Куадрадо
89'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Желтая карточка
М. Дамсгор
87'
84'
Замена
А. Сандро
️️️️
Ф. Кьеза
83'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Артур
Замена
Я. Янкто
️️️️
А. Кандрева
81'
78'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Мората
75'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Ф. Квальярелла
68'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Б. Кейта
68'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
А. Силва
63'
37'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Я. Янкто
30'
Желтая карточка
А. Экдаль
30'
Желтая карточка
М. Торсбю
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
3
Ауджелло
4
Йошида
15
Силва
8
Экдаль
2
Торсбю
87
Кандрева
27
Квальярелла
17
Кейта
3-4-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
14
Кьеллини
7
Куадрадо
30
Бентанкур
6
Артур
29
МакКенни
14
Кьеза
7
Роналду
21
Мората
87
Кандрева
21
Янкто
21
Янкто
87
Кандрева
27
Квальярелла
11
Рамирес
11
Рамирес
27
Квальярелла
15
Силва
24
Дамсгор
24
Дамсгор
15
Силва
17
Кейта
92
Торрегросса
92
Торрегросса
17
Кейта
14
Кьеза
26
Сандро
26
Сандро
14
Кьеза
6
Артур
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Артур
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Мората
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Мората
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Сампдория - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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