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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 19 декабря 2020
Парма
19.12.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 4
Завершен
Ювентус
23'
Д. Кулушевски
26'
К. Роналду
48'
К. Роналду
85'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
85'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Бернардески
Замена
Г. Бругман
️️️️
Я. Куртич
85'
82'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Роналду
76'
Замена
М. Портанова
️️️️
У. МакКенни
76'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Л. Бонуччи
68'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Корнелиус
61'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Ю. Куцка
60'
Замена
М. Буси
️️️️
С. Якопони
60'
48'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
Я. Карамо
️️️️
Жервиньо
46'
40'
Желтая карточка
Данило
26'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Мората
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
4-4-1-1
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
71
Осорио
33
Куцка
27
Куртич
19
Сом
23
Эрнани
27
Жервиньо
14
Корнелиус
4-4-2
1
Буффон
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
21
Кулушевски
29
МакКенни
30
Бентанкур
21
Рэмзи
21
Мората
7
Роналду
27
Жервиньо
14
Карамо
14
Карамо
27
Жервиньо
2
Якопони
44
Буси
44
Буси
2
Якопони
27
Куртич
16
Бругман
16
Бругман
27
Куртич
33
Куцка
25
Сиприен
25
Сиприен
33
Куцка
14
Корнелиус
45
Инглесе
45
Инглесе
14
Корнелиус
19
Бонуччи
7
Куадрадо
7
Куадрадо
19
Бонуччи
29
МакКенни
90
Портанова
90
Портанова
29
МакКенни
7
Роналду
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Роналду
21
Рэмзи
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Рэмзи
Остались в запасе
Парма
Ювентус
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Парма - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
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