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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 15 мая 2021
Ювентус
15.05.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Интер
24'
К. Роналду
45+3'
Х. Куадрадо
88'
Х. Куадрадо (П)
35'
Р. Лукаку (П)
83'
Д. Кьеллини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
90'
+2
Красная карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Х. Куадрадо
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Куадрадо
88'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
86'
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Кьеллини
80'
Замена
М. Весино
️️️️
А. Бастони
78'
Желтая карточка
А. Бастони
75'
Желтая карточка
Л. Мартинес
73'
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
Замена
М. Демирал
️️️️
Ф. Кьеза
70'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Роналду
70'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Д. Кулушевски
58'
Вторая желтая
Р. Бентанкур
55'
46'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Дармиан
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
45'
+3
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
Пенальти не реализован!
К. Роналду
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
24'
23'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Р. Бентанкур
20'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
26
Сандро
14
Кьеллини
4
де Лигт
13
Данило
12
Рабьо
30
Бентанкур
7
Куадрадо
14
Кьеза
21
Кулушевски
7
Роналду
3-3-1-1-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Хакими
77
Брозович
36
Дармиан
23
Барелла
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Лукаку
14
Кьеза
28
Демирал
28
Демирал
14
Кьеза
21
Кулушевски
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Кулушевски
7
Роналду
21
Мората
21
Мората
7
Роналду
36
Дармиан
5
Перишич
5
Перишич
36
Дармиан
95
Бастони
15
Весино
15
Весино
95
Бастони
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
Остались в запасе
Ювентус
Интер
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Интер
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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