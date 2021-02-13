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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 13 февраля 2021
Наполи
13.02.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
31'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+2
Желтая карточка
А. Рабьо
Замена
С. Лоботка
️️️️
Л. Инсинье
88'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
75'
72'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
65'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Политано
64'
63'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Т. Бакайоко
56'
46'
Замена
А. Сандро
️️️️
Х. Куадрадо
45'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
31'
30'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
4-1-1-2-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
11
Лосано
3-3-2-2
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
4
де Лигт
7
Куадрадо
12
Рабьо
30
Бентанкур
10
Бернардески
14
Кьеза
21
Мората
7
Роналду
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
10
Инсинье
68
Лоботка
68
Лоботка
10
Инсинье
21
Политано
8
Руис
8
Руис
21
Политано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
7
Куадрадо
26
Сандро
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
21
Кулушевски
21
Кулушевски
30
Бентанкур
10
Бернардески
29
МакКенни
29
МакКенни
10
Бернардески
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
14
Никита Контини
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
Остались в запасе
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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