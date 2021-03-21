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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Беневенто
Ювентус - Беневенто: обзор матча 21 марта 2021
Ювентус
21.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Беневенто
69'
А. Гайч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Беневенто
Желтая карточка
Р. Бентанкур
90'
+2
84'
Желтая карточка
А. Тельо
83'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
А. Гайч
83'
Замена
Б. Дабо
️️️️
П. Хетемай
77'
Желтая карточка
Ф. Барба
75'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
73'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рабьо
73'
73'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Лападула
73'
Замена
А. Тельо
️️️️
Д. Фулон
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Гайч
Желтая карточка
Ф. Бернардески
17'
9'
Желтая карточка
А. Туйя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-2-3-2
13
Щесны
19
Бонуччи
4
де Лигт
13
Данило
12
Рабьо
6
Артур
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Кулушевски
7
Роналду
21
Мората
4-3-1-2
96
Монтипо
93
Барба
13
Туйя
5
Калдирола
5
Фулон
56
Хетемай
10
Виола
17
Ионицэ
16
Импрота
19
Гайч
18
Лападула
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
12
Рабьо
29
МакКенни
29
МакКенни
12
Рабьо
5
Фулон
70
Тельо
70
Тельо
5
Фулон
56
Хетемай
6
Дабо
6
Дабо
56
Хетемай
19
Гайч
20
Ди Серио
20
Ди Серио
19
Гайч
18
Лападула
10
Капрари
10
Капрари
18
Лападула
Остались в запасе
Ювентус
Беневенто
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
94
Роберто Инсинье
ПВ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
94
Роберто Инсинье
ПВ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Ювентус - Беневенто
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
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