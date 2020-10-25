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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 25 октября 2020
Ювентус
25.10.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Верона
78'
Д. Кулушевски
60'
А. Фавилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Верона
Желтая карточка
Д. Кулушевски
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Фараони
Замена
Д. Вриони
️️️️
А. Рэмзи
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
А. Мората
78'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Л. Бонуччи
75'
69'
Желтая карточка
А. Эмпереур
62'
Замена
А. Барак
️️️️
А. Фавилли
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Бернардески
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Фавилли
Пас отдал
М. Дзакканьи
57'
Желтая карточка
Д. Лазович
55'
Замена
А. Фавилли
️️️️
Н. Калинич
55'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Чеккерини
51'
Замена
И. Илич
️️️️
А. Тамез
39'
Желтая карточка
Р. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
19
Бонуччи
28
Демирал
13
Данило
12
Рабьо
6
Артур
21
Рэмзи
7
Куадрадо
10
Бернардески
21
Дибала
21
Мората
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
33
Эмпереур
11
Чеккерини
5
Ловато
61
Тамез
14
Виейра
19
Колли
10
Дзакканьи
9
Калинич
88
Лазович
21
Рэмзи
9
Вриони
9
Вриони
21
Рэмзи
19
Бонуччи
7
Фработта
7
Фработта
19
Бонуччи
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Бернардески
61
Тамез
20
Илич
20
Илич
61
Тамез
11
Чеккерини
96
Маньяни
96
Маньяни
11
Чеккерини
Фавилли
72
Барак
72
Барак
Фавилли
9
Калинич
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Калинич
Остались в запасе
Ювентус
Верона
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
22
Маттео Кансельери
ПВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
Остались в запасе
22
Маттео Кансельери
ПВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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