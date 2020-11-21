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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 21 ноября 2020
Ювентус
21.11.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
38'
К. Роналду
42'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
Замена
А. Сандро
️️️️
Данило
85'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Кулушевски
85'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
85'
81'
Замена
К. Олива
️️️️
А. Унас
80'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
74'
Желтая карточка
Р. Соттиль
70'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Р. Марин
70'
Замена
А. Карбони
️️️️
Р. Клаван
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
69'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рабьо
67'
Желтая карточка
Артур
54'
Желтая карточка
Данило
53'
46'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
А. Трипальделли
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Демирал
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Мората
38'
35'
Желтая карточка
А. Трипальделли
Желтая карточка
А. Рабьо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
28
Демирал
4
де Лигт
13
Данило
6
Артур
12
Рабьо
21
Кулушевски
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
21
Мората
3-2-2-1-2
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Клаван
4
Писакане
4
Цаппа
33
Трипальделли
18
Марин
26
Рог
96
Унас
18
Симеоне
9
Жоао Педро
21
Кулушевски
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Кулушевски
13
Данило
26
Сандро
26
Сандро
13
Данило
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
12
Рабьо
29
МакКенни
29
МакКенни
12
Рабьо
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
24
Клаван
44
Карбони
44
Карбони
24
Клаван
96
Унас
28
Олива
28
Олива
96
Унас
18
Марин
21
Калигара
21
Калигара
18
Марин
33
Трипальделли
23
Соттиль
23
Соттиль
33
Трипальделли
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
25
Гульельмо Викарио
ВР
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Ювентус - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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