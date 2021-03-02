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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Специя
Ювентус - Специя: обзор матча 02 марта 2021
Ювентус
02.03.2021, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Специя
62'
А. Мората
71'
Ф. Кьеза
89'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Специя
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Бентанкур
89'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Д. Кулушевски
88'
86'
Замена
️️️️
Р. Маркицца
86'
Замена
Л. Агум
️️️️
Л. Сена
73'
Замена
️️️️
Д. Фариас
72'
Замена
А. Галабинов
️️️️
М. Нзола
72'
Замена
Д. Акампора
️️️️
Д. Маджоре
Замена
️️️️
Ф. Кьеза
72'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кьеза
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Бернардески
62'
Замена
️️️️
Д. Фработта
61'
Замена
А. Мората
️️️️
У. МакКенни
61'
Желтая карточка
Д. Фработта
10'
Желтая карточка
М. Демирал
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
24
Хамза Рафья
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
3-4-2-1
13
Щесны
28
Демирал
4
де Лигт
13
Данило
21
Рэмзи
12
Рабьо
21
Кулушевски
29
МакКенни
14
Кьеза
10
Бернардески
7
Роналду
4-1-3-1-2
49
Проведель
4
Феррер
6
Эрлич
19
Терци
5
Маркицца
15
Сена
18
Маджоре
24
Эстевес
10
Бастони
11
Гьяси
10
Верде
18
Нзола
21
Кулушевски
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
21
Кулушевски
7
Фработта
7
Фработта
29
МакКенни
21
Мората
21
Мората
29
МакКенни
18
Маджоре
13
Акампора
13
Акампора
18
Маджоре
15
Сена
6
Агум
6
Агум
15
Сена
17
Фариас
17
Фариас
18
Нзола
16
Галабинов
16
Галабинов
18
Нзола
Остались в запасе
Ювентус
Специя
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
24
Хамза Рафья
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
8
Лука Виньяли
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
24
Хамза Рафья
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
Остались в запасе
8
Лука Виньяли
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ювентус - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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