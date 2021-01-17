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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 17 января 2021
Интер
17.01.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
12'
А. Видаль
52'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
86'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Видаль
77'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Янг
73'
Желтая карточка
Н. Барелла
67'
62'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
Э. Янг
60'
58'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Д. Фработта
58'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рабьо
58'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Бастони
52'
36'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Н. Барелла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Ювентус
12
Джованни Гарофани
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
6
Артур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
2
Хакими
23
Видаль
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
4-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
7
Фработта
19
Бонуччи
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Рэмзи
14
Кьеза
7
Роналду
21
Мората
15
Янг
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Янг
23
Видаль
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Видаль
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
12
Рабьо
29
МакКенни
29
МакКенни
12
Рабьо
21
Рэмзи
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Рэмзи
7
Фработта
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Фработта
Остались в запасе
Интер
Ювентус
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Джованни Гарофани
ВР
10
Филиппо Раноккья
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
12
Джованни Гарофани
ВР
10
Филиппо Раноккья
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Интер - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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