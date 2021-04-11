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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 11 апреля 2021
Ювентус
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
4'
Д. Кулушевски
22'
А. Мората
70'
У. МакКенни
49'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Рабьо
84'
Желтая карточка
А. Сандро
82'
Замена
Артур
️️️️
Ф. Кьеза
74'
ГОЛ! 3:1!
У. МакКенни
Пас отдал
Данило
70'
70'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Д. Скамакка
Замена
У. МакКенни
️️️️
Д. Кулушевски
68'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
68'
63'
Замена
М. Зайц
️️️️
Н. Ровелла
63'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Г. Пандев
62'
Желтая карточка
Д. Кришито
53'
Желтая карточка
Н. Ровелла
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Н. Ровелла
Замена
А. Сандро
️️️️
Х. Куадрадо
46'
46'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Бираски
46'
Замена
М. Пьяца
️️️️
В. Бехрами
38'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Д. Кулушевски
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
22'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Х. Куадрадо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-3-2-2
13
Щесны
4
де Лигт
14
Кьеллини
13
Данило
30
Бентанкур
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
21
Кулушевски
7
Роналду
21
Мората
4-2-2-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
4
Кришито
4
Бираски
5
Масиелло
16
Радованович
6
Ровелла
85
Бехрами
47
Бадель
9
Скамакка
21
Пандев
7
Куадрадо
26
Сандро
26
Сандро
7
Куадрадо
12
Рабьо
21
Рэмзи
21
Рэмзи
12
Рабьо
14
Кьеза
6
Артур
6
Артур
14
Кьеза
21
Кулушевски
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Кулушевски
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
4
Бираски
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Бираски
9
Скамакка
72
Мелегони
72
Мелегони
9
Скамакка
6
Ровелла
8
Зайц
8
Зайц
6
Ровелла
85
Бехрами
7
Пьяца
7
Пьяца
85
Бехрами
21
Пандев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Пандев
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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