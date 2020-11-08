Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 08 ноября 2020
Лацио
08.11.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
90+5'
Ф. Кайседо
15'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х. Корреа
90'
+5
88'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Мората
84'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
78'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
77'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Д. Катальди
77'
76'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Д. Кулушевски
76'
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Роналду
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Мурики
54'
Замена
М. Лаццари
️️️️
М. Фарес
54'
Замена
У. Худт
️️️️
Ш. Раду
54'
51'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Д. Катальди
45'
+1
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-1-3
25
Рейна
5
Фелипе
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
93
Фарес
32
Корреа
19
Мурики
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
7
Фработта
28
Демирал
7
Куадрадо
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Кулушевски
21
Мората
7
Роналду
26
Раду
29
Худт
29
Худт
26
Раду
93
Фарес
29
Лаццари
29
Лаццари
93
Фарес
32
Катальди
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
32
Катальди
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
19
Мурики
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Мурики
21
Кулушевски
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Кулушевски
21
Мората
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Мората
7
Роналду
21
Дибала
21
Дибала
7
Роналду
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
55
Алессио Фурланетто
ВР
18
Рауль Моро
ЦФ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
18
Рауль Моро
ЦФ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Ювентус
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+