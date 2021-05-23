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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 23 мая 2021
Болонья
23.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
86'
Р. Орсолини
6'
Ф. Кьеза
29'
А. Мората
45'
А. Рабьо
47'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
ГОЛ! 1:4!
Р. Орсолини
Пас отдал
Р. Паласио
86'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Й. Схаутен
80'
68'
Замена
К. Пинсольо
️️️️
В. Щесны
Замена
П. Фараго
️️️️
Л. Де Сильвестри
68'
67'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Данило
65'
Желтая карточка
У. МакКенни
Замена
В. Антов
️️️️
Г. Медель
58'
58'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Ф. Кьеза
58'
Замена
Артур
️️️️
Д. Кьеллини
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Э. Вигнато
57'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
57'
47'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
Пас отдал
В. Щесны
46'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
М. де Лигт
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Рабьо
Пас отдал
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Г. Медель
44'
37'
Желтая карточка
А. Мората
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
П. Дибала
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Сумаоро
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
22
Схаутен
25
Вигнато
70
Сков Ольсен
8
Паласио
99
Барроу
4-2-2-2
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
12
Рабьо
21
Кулушевски
14
Кьеза
21
Дибала
21
Мората
17
Медель
6
Антов
6
Антов
17
Медель
29
Де Сильвестри
24
Фараго
24
Фараго
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
22
Схаутен
25
Вигнато
11
Сансоне
11
Сансоне
25
Вигнато
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
13
Щесны
25
Пинсольо
25
Пинсольо
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
19
Бонуччи
4
де Лигт
14
Кьеза
29
МакКенни
29
МакКенни
14
Кьеза
14
Кьеллини
6
Артур
6
Артур
14
Кьеллини
13
Данило
10
Бернардески
10
Бернардески
13
Данило
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
82
Каспер Урбански
ОП
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
20
Фелиш Коррея
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
82
Каспер Урбански
ОП
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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