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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 25 апреля 2021
Фиорентина
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
29'
Д. Влахович (П)
46'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
Желтая карточка
К. Бираги
88'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Г. Кастровилли
85'
Замена
К. Куаме
️️️️
Ф. Рибери
72'
Замена
К. Бираги
️️️️
Игор
72'
69'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
М. Касерес
61'
52'
Желтая карточка
М. де Лигт
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
Х. Куадрадо
46'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Бонуччи
46'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Л. Венути
46'
Желтая карточка
Игор
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Влахович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-3-1
1
Дронговски
44
Игор
2
Пеццелла
4
Касерес
31
Миленкович
5
Пульгар
5
Венути
7
Рибери
4
Амрабат
8
Кастровилли
28
Влахович
4-4-2
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
12
Рабьо
21
Рэмзи
21
Дибала
7
Роналду
44
Игор
3
Бираги
3
Бираги
44
Игор
5
Венути
28
Мартинес
28
Мартинес
5
Венути
8
Кастровилли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Кастровилли
7
Рибери
8
Куаме
8
Куаме
7
Рибери
21
Рэмзи
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Рэмзи
19
Бонуччи
21
Кулушевски
21
Кулушевски
19
Бонуччи
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
20
Фелиш Коррея
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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