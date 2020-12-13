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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 13 декабря 2020
Дженоа
13.12.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
61'
С. Стураро
57'
П. Дибала
78'
К. Роналду (П)
89'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
Желтая карточка
М. Бани
90'
+3
90'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
М. де Лигт
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Роналду
Желтая карточка
М. Перин
88'
83'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
83'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
83'
Замена
️️️️
П. Дибала
Замена
Д. Казо
️️️️
И. Радованович
82'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Н. Ровелла
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
77'
Желтая карточка
У. МакКенни
Замена
️️️️
М. Пьяца
73'
67'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Рабьо
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Скамакка
66'
Замена
В. Бехрами
️️️️
С. Стураро
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Стураро
Пас отдал
Л. Пеллегрини
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
У. МакКенни
Желтая карточка
Э. Гольданига
15'
2'
Желтая карточка
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Ювентус
20
Франко Исраэль
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
13
Бани
5
Масиелло
3
Пеллегрини
18
Гольданига
18
Гильоне
27
Стураро
21
Лерагер
14
Шомуродов
7
Пьяца
9
Скамакка
2-5-1-2
13
Щесны
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
29
МакКенни
30
Бентанкур
12
Рабьо
21
Кулушевски
14
Кьеза
21
Дибала
7
Роналду
16
Радованович
16
Радованович
Радованович
10
Казо
10
Казо
Радованович
6
Ровелла
6
Ровелла
27
Стураро
85
Бехрами
85
Бехрами
27
Стураро
9
Скамакка
21
Дестро
21
Дестро
9
Скамакка
Ровелла
21
Пандев
21
Пандев
Ровелла
де Лигт
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
де Лигт
4
де Лигт
4
де Лигт
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
12
Рабьо
21
Мората
21
Мората
12
Рабьо
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
38
Лукаш Зима
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
20
Франко Исраэль
ВР
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
38
Лукаш Зима
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Дженоа - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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