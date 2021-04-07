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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 07 апреля 2021
Ювентус
07.04.2021, среда, 19:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
13'
К. Роналду
73'
П. Дибала
90'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Инсинье
89'
Замена
А. Петанья
️️️️
Ф. Руис
81'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Замена
Артур
️️️️
Ф. Кьеза
80'
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Мертенс
76'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Р. Бентанкур
73'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
69'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Х. Куадрадо
69'
Желтая карточка
А. Сандро
54'
54'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Демме
54'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
22'
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Кьеза
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Артур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
4
де Лигт
14
Кьеллини
13
Данило
30
Бентанкур
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
7
Роналду
21
Мората
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
11
Лосано
10
Инсинье
10
Мертенс
14
Кьеза
6
Артур
6
Артур
14
Кьеза
7
Куадрадо
29
МакКенни
29
МакКенни
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
10
Мертенс
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Мертенс
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
8
Руис
37
Петанья
37
Петанья
8
Руис
6
Демме
45
Осимхен
45
Осимхен
6
Демме
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ювентус - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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