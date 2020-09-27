Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 27 сентября 2020
Рома
27.09.2020, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
31'
Ж. Верету (П)
45+1'
Ж. Верету
44'
К. Роналду (П)
69'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
86'
Желтая карточка
Д. Фработта
85'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
А. Диавара
️️️️
Л. Пеллегрини
72'
69'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Данило
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Сантон
68'
68'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
А. Рэмзи
62'
Вторая желтая
А. Рабьо
58'
Замена
Артур
️️️️
У. МакКенни
58'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
54'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Верету
Пас отдал
Г. Мхитарян
45'
+1
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
М. Кумбула
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Верету
31'
30'
Желтая карточка
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-2-2-1
83
Миранте
23
Манчини
3
Ибаньес
3
Кумбула
37
Спинаццола
18
Сантон
22
Мхитарян
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
3-5-2
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
19
Бонуччи
7
Куадрадо
12
Рабьо
29
МакКенни
21
Рэмзи
21
Кулушевски
21
Мората
7
Роналду
7
Пеллегрини
24
Диавара
24
Диавара
7
Пеллегрини
18
Сантон
33
Перес
33
Перес
18
Сантон
21
Кулушевски
7
Фработта
7
Фработта
21
Кулушевски
21
Рэмзи
30
Бентанкур
30
Бентанкур
21
Рэмзи
29
МакКенни
6
Артур
6
Артур
29
МакКенни
21
Мората
11
Коста
11
Коста
21
Мората
Остались в запасе
Рома
Ювентус
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Рома - Ювентус
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Рома
Ювентус
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+