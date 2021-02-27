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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 27 февраля 2021
Верона
27.02.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
77'
А. Барак
49'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
Желтая карточка
П. Давидович
90'
+1
86'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
84'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Фараони
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Барак
Пас отдал
Д. Лазович
77'
68'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Р. Виейра
️️️️
С. Стураро
68'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Димарко
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Кьеза
Замена
М. Велозу
️️️️
И. Илич
46'
Желтая карточка
А. Барак
45'
+1
33'
Желтая карточка
М. де Лигт
18'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
32
Димарко
96
Маньяни
22
Гюнтер
5
Ловато
19
Фараони
20
Илич
27
Стураро
10
Дзакканьи
72
Барак
15
Ласанья
3-4-2-1
13
Щесны
28
Демирал
4
де Лигт
26
Сандро
30
Бентанкур
21
Рэмзи
12
Рабьо
21
Кулушевски
10
Бернардески
14
Кьеза
7
Роналду
19
Фараони
27
Давидович
27
Давидович
19
Фараони
20
Илич
44
Велозу
44
Велозу
20
Илич
27
Стураро
14
Виейра
14
Виейра
27
Стураро
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
32
Димарко
88
Лазович
88
Лазович
32
Димарко
14
Кьеза
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
14
Кьеза
21
Рэмзи
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Рэмзи
Остались в запасе
Верона
Ювентус
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Верона - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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