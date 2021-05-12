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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 12 мая 2021
Сассуоло
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
59'
Д. Распадори
28'
А. Рабьо
45'
К. Роналду
66'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
81'
Замена
У. МакКенни
️️️️
П. Дибала
81'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ж. Бога
77'
Замена
Рожерио
️️️️
Г. Кирьякопулос
76'
66'
ГОЛ! 1:3!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Кулушевски
61'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
ГОЛ! 1:2!
Д. Распадори
Пас отдал
М. Локателли
59'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Д. Тольян
56'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Х. Траоре
56'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
56'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Рабьо
33'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Пас отдал
Ф. Кьеза
24'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Марлон
18'
Пенальти не реализован!
Д. Берарди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
6
Марлон
22
Тольян
5
Локателли
14
Мба Обьянг
13
Бога
25
Траоре
10
Берарди
18
Распадори
4-2-2-2
1
Буффон
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
12
Рабьо
6
Артур
21
Кулушевски
14
Кьеза
21
Дибала
7
Роналду
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
22
Тольян
21
Кирикеш
21
Кирикеш
22
Тольян
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
13
Бога
31
Джуричич
31
Джуричич
13
Бога
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
25
Траоре
14
Кьеза
7
Куадрадо
7
Куадрадо
14
Кьеза
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
21
Дибала
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Дибала
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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