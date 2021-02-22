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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кротоне
Ювентус - Кротоне: обзор матча 22 февраля 2021
Ювентус
22.02.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кротоне
38'
К. Роналду
45+1'
К. Роналду
66'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кротоне
Желтая карточка
Д. Фработта
90'
+1
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Ф. Кьеза
86'
Замена
Д. Фработта
️️️️
А. Сандро
86'
76'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
С. Ди Кармине
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рэмзи
76'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Кулушевски
76'
72'
Замена
Сими
️️️️
А. Унас
71'
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
С. Молина
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Р. Бентанкур
70'
67'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Реца
ГОЛ! 3:0!
У. МакКенни
66'
53'
Желтая карточка
Л. Марроне
Желтая карточка
Данило
50'
46'
Замена
Л. Марроне
️️️️
С. Луперто
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Рэмзи
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Сандро
38'
Желтая карточка
А. Рэмзи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-4-1-1
1
Буффон
26
Сандро
28
Демирал
4
де Лигт
13
Данило
30
Бентанкур
29
МакКенни
21
Кулушевски
21
Рэмзи
14
Кьеза
7
Роналду
4-1-3-2
21
Кордас
43
Големич
5
Луперто
16
Магальян
13
Реца
10
Вулич
96
Унас
10
Мессьяс
79
Молина
11
Ди Кармине
13
Перейра
26
Сандро
7
Фработта
7
Фработта
26
Сандро
14
Кьеза
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
14
Кьеза
30
Бентанкур
44
Фаджоли
44
Фаджоли
30
Бентанкур
21
Рэмзи
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Рэмзи
21
Кулушевски
21
Мората
21
Мората
21
Кулушевски
5
Луперто
4
Марроне
4
Марроне
5
Луперто
79
Молина
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
79
Молина
13
Реца
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Реца
11
Ди Кармине
97
Ривьер
97
Ривьер
11
Ди Кармине
96
Унас
9
Сими
9
Сими
96
Унас
Остались в запасе
Ювентус
Кротоне
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
Главный тренер
Андреа Пирло
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Ювентус - Кротоне
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
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