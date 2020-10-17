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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Ювентус
Кротоне - Ювентус: обзор матча 17 октября 2020
Кротоне
17.10.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
12'
Сими (П)
21'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Ювентус
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
С. Молина
87'
Желтая карточка
Л. Магальян
84'
Замена
В. Големич
️️️️
С. Луперто
83'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
М. Вулич
74'
Замена
А. Рисполи
️️️️
П. Перейра
74'
70'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Артур
69'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
А. Реца
67'
60'
Красная карточка
Ф. Кьеза
56'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Портанова
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кулушевски
37'
Желтая карточка
М. Портанова
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Кьеза
Желтая карточка
Л. Чигарини
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Сими
12'
11'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-3-1
21
Кордас
13
Реца
5
Луперто
16
Магальян
4
Марроне
10
Вулич
8
Чигарини
13
Перейра
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
4-3-2-1
1
Буффон
13
Данило
28
Демирал
7
Фработта
19
Бонуччи
30
Бентанкур
6
Артур
21
Кулушевски
90
Портанова
14
Кьеза
21
Мората
5
Луперто
43
Големич
43
Големич
5
Луперто
79
Молина
10
Петриччионе
10
Петриччионе
79
Молина
13
Перейра
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Перейра
10
Вулич
26
Силигарди
26
Силигарди
10
Вулич
90
Портанова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
90
Портанова
6
Артур
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Артур
21
Кулушевски
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Кулушевски
Остались в запасе
Кротоне
Ювентус
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
42
Дауда Петерс
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
Остались в запасе
42
Дауда Петерс
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Кротоне - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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