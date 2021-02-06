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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 06 февраля 2021
Ювентус
06.02.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Рома
13'
К. Роналду
69'
Р. Ибаньес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
Замена
М. Демирал
️️️️
Л. Бонуччи
86'
Замена
М. де Лигт
️️️️
А. Сандро
85'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
82'
76'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Ибаньес
69'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
А. Мората
65'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
У. МакКенни
65'
63'
Замена
К. Перес
️️️️
Б. Кристанте
63'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
Желтая карточка
К. Роналду
62'
62'
Замена
А. Диавара
️️️️
Г. Вильяр
54'
Желтая карточка
М. Кумбула
Желтая карточка
Артур
37'
35'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Мората
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
13
Данило
12
Рабьо
6
Артур
29
МакКенни
14
Кьеза
21
Мората
7
Роналду
3-2-4-1
13
Лопес
3
Ибаньес
23
Манчини
3
Кумбула
2
Карсдорп
37
Спинаццола
17
Верету
12
Вильяр
4
Кристанте
22
Мхитарян
9
Майорал
29
МакКенни
7
Куадрадо
7
Куадрадо
29
МакКенни
19
Бонуччи
28
Демирал
28
Демирал
19
Бонуччи
26
Сандро
4
де Лигт
4
де Лигт
26
Сандро
21
Мората
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Мората
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
12
Вильяр
24
Диавара
24
Диавара
12
Вильяр
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
4
Кристанте
23
Перес
23
Перес
4
Кристанте
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
Ювентус
Рома
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
20
Риккардо Черво
ЛВ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ювентус - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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