Буффон прокомментировал трансфер Сафонова

Бывший вратарь «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о трансфере в парижский клуб россиянина Матвея Сафонова.
«Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.
Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» – сказал Буффон.
- «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего голкипера 14 июня.
- Контракт Сафонова с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.
- В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар», пропустил 27 голов и 11 раз сыграл на ноль.