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    Буффон прокомментировал трансфер Сафонова

    Бывший вратарь «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о трансфере в парижский клуб россиянина Матвея Сафонова.

    «Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.

    Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» – сказал Буффон.

    • «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего голкипера 14 июня.
    • Контракт Сафонова с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.
    • В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар», пропустил 27 голов и 11 раз сыграл на ноль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    ...перед тем, как ответить на вопрос, Буффону пришлось угуглиться в тему)...
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