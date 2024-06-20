Буффон прокомментировал трансфер Сафонова

Бывший вратарь «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о трансфере в парижский клуб россиянина Матвея Сафонова.

«Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.

Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» – сказал Буффон.