Агент Буффона назвал условие для работы итальянца в «Спартаке»

Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, ответил на вопрос о возможном вхождении его клиента в тренерский штаб Деяна Станковича в «Спартаке».

«На данный момент Буффон связан контрактом с Федерацией футбола Италии. К сожалению, в данный момент его приезд невозможен по многим причинам, вы и сами это знаете.

Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет. Все-таки именно в Москве Джанлуиджи провел свой первый матч за сборную», – сказал агент.