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    • Агент Буффона назвал условие для работы итальянца в «Спартаке»

    Агент Буффона назвал условие для работы итальянца в «Спартаке»

    Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, ответил на вопрос о возможном вхождении его клиента в тренерский штаб Деяна Станковича в «Спартаке».

    «На данный момент Буффон связан контрактом с Федерацией футбола Италии. К сожалению, в данный момент его приезд невозможен по многим причинам, вы и сами это знаете.

    Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет. Все-таки именно в Москве Джанлуиджи провел свой первый матч за сборную», – сказал агент.

    • Буффон закончил карьеру в августе 2023 года в 45-летнем возрасте.
    • Он поиграл за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ».
    • Голкипер выигрывал ЧМ-2006 со сборной Италии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 17:40
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    Комментарии (13)
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    Spartak_forv@
    1735484101
    Было бы чётко.Чердак бы все матчи Спартака тогда комментировал и орал-Буффонище)
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    dolmatkyk
    1735484386
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
    Ответить
    ...уефан
    1735484533
    ...задал вопрос, получил ответ и снова палец в нос до упора. И вот это - спортивная журналистика?(...
    Ответить
    k611
    1735485398
    Было бы интересно посмотреть за работой такого мастера
    Ответить
    Каратель помойников
    1735485795
    А я вот против таких назначений. Начинают "вот понимаете,ситуация сейчас такая..вот если бы,да кабы.." скользкие люди,таких надо сразу отметать
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    zigbert
    1735487622
    Какой бы он ни был звездный игрок,все таки у Станковича свой штаб,которому он доверяет. Да он просто морально не сможет выбросить кого нибудь из своей команды.
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    rash1959
    1735489060
    А кто задавал вопрос?
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    DeStar
    1735508816
    и какие условия? что за заголовок У меня контракт с федерацией футбола италии, и "когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет" классные условия
    Ответить
    полиграф-шариков-yandex
    1735553649
    не надо ехать в страну 404
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    миша-мишин-google
    1735568459
    Капитуляция России в сво, вот наверное условие
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