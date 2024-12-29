Агент Буффона назвал условие для работы итальянца в «Спартаке»

Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, ответил на вопрос о возможном вхождении его клиента в тренерский штаб Деяна Станковича в «Спартаке».
«На данный момент Буффон связан контрактом с Федерацией футбола Италии. К сожалению, в данный момент его приезд невозможен по многим причинам, вы и сами это знаете.
Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет. Все-таки именно в Москве Джанлуиджи провел свой первый матч за сборную», – сказал агент.
- Буффон закончил карьеру в августе 2023 года в 45-летнем возрасте.
- Он поиграл за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ».
- Голкипер выигрывал ЧМ-2006 со сборной Италии.