Пьянич заявил, что Акинфеев сильнее Буффона, а Дивеев – Рюдигера

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» составил символическую сборную из лучших партнеров по карьере.
Пьянич не смог выбрать для команды левого латераля и атакующего полузащитника.
Вратарь: Игорь Акинфеев.
Защитники: Джорджо Кьеллини, Дани Алвес, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Даниэле Де Росси, Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс.
Нападающие: Криштиану Роналду, Усман Дембеле.
Из символической сборной Пьянича следует, что Акинфеев сильнее, например, Джанлуиджи Буффона, а Игорь Дивеев предпочтительнее Антонио Рюдигера.
С Буффоном Пьянич был в «Ювентусе», с Рюдигером – в «Роме».
Источник: Sport24