Пьянич заявил, что Акинфеев сильнее Буффона, а Дивеев – Рюдигера

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» составил символическую сборную из лучших партнеров по карьере.

Пьянич не смог выбрать для команды левого латераля и атакующего полузащитника.

Вратарь: Игорь Акинфеев.

Защитники: Джорджо Кьеллини, Дани Алвес, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Даниэле Де Росси, Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс.

Нападающие: Криштиану Роналду, Усман Дембеле.

Из символической сборной Пьянича следует, что Акинфеев сильнее, например, Джанлуиджи Буффона, а Игорь Дивеев предпочтительнее Антонио Рюдигера.

С Буффоном Пьянич был в «Ювентусе», с Рюдигером – в «Роме».