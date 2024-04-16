Реакция Медведева на предложение Буффона увеличить ворота

Вратарь «Ростова» Никита Медведев отреагировал на предложение коллеги Джанлуиджи Буффона увеличить ворота.

Сейчас высота ворот – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

«Буффон – молодец, конечно. Закончил карьеру и предложил ворота увеличить. Безусловно, я против этого. Допустим, играем в чемпионате с мячами Nike, а в Кубке играем с Аdidas. Они хорошего качества, но гораздо сильнее и быстрее летят. Еще ворота увеличить...

Наверное, для болельщиков это будет хорошо в плане смотрибельности футбола и количества голов. Но именно для вратарей – нет. И так уже во время пенальти стой на линии, и не дай бог, шагнешь в другую сторону. Зажали уже со всех сторон! Ворота точно не надо увеличивать. Это уже исторически продумано», – сказал Медведев.