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    Реакция Медведева на предложение Буффона увеличить ворота

    Вратарь «Ростова» Никита Медведев отреагировал на предложение коллеги Джанлуиджи Буффона увеличить ворота.

    • Сейчас высота ворот – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

    «Буффон – молодец, конечно. Закончил карьеру и предложил ворота увеличить. Безусловно, я против этого. Допустим, играем в чемпионате с мячами Nike, а в Кубке играем с Аdidas. Они хорошего качества, но гораздо сильнее и быстрее летят. Еще ворота увеличить...

    Наверное, для болельщиков это будет хорошо в плане смотрибельности футбола и количества голов. Но именно для вратарей – нет. И так уже во время пенальти стой на линии, и не дай бог, шагнешь в другую сторону. Зажали уже со всех сторон! Ворота точно не надо увеличивать. Это уже исторически продумано», – сказал Медведев.

    • Буффон – чемпион мира 2006 года.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Ювентус».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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