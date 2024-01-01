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    Буффон предложил реформу, которая осложнит игру вратарей

    Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что пришло время задуматься об увеличении размера ворот.

    • Сейчас высота ворот – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

    «Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком большими. Наверное, тогда это было правильно.

    Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Решать все равно не мне, есть ответственные органы, которые обязательно изучат вопрос.

    Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали быстрее, непредсказуемее, сильнее бьют. Техника игроков становится лучше.

    Но вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. 30 лет назад на каждые 50 ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50 – это очень много.

    Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее», – сказал Буффон.

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    Источник: Tuttosport

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    01.01.2024 13:47
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    Комментарии (6)
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    Айболид
    1704113634
    Да ну нахрен ! Напы пусть свои снайперские качества оттачивают , если вам голов с дальних расстояний нехватает . Или чего 5х10 им рамку сделать , чтобы зрелищность повысить ? А можно вообще вратаря убрать ...
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    PAREVG.
    1704115751
    Ага, увеличить, тогда и 11 метровую отметку, надо на 13 - 15 метров перемещать, и соответственно размеры штрафной площади увеличивать... Увеличение одного , тянет за собой другое, и так далее. Единственное, что вообще допустимо, это запретить вратарям играть руками за пределами вратарской площадки.
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    zigbert
    1704120483
    Эта идея вынашивалась давно но потом как то о ней забыли. Результативность матчей не падает, полевые игроки наоборот стали более искусными. И как считали эти дальние удары? Вратарю будет трудно отразить дальний удар если он точным и достаточно сильным. Так что размеры ворот не следует изменять.
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    Игорь N5
    1704129469
    Лично я за то, чтобы запретить игрокам пасовать вратарю, используя его как полевого игрока. За то, чтобы полевые игроки решали свои проблемы самостоятельно. Еще я за то, чтобы «вне игры» смотрели не по крайней точке тела, способной забить гол, а по положению ступней на газоне. Тогда моментов опасности у ворот было бы больше. И еще я бы штрафную площадь сделал не прямоугольной, а в виде «полуовала». Все-таки нарушение правил в верхнем углу штрафной не должно приводить к назначению пенальти, так как в плане угрозы воротам это вообще неопасное место. Поэтому лучше взять пример с гандбола, где разметка штрафной площади логична и сделана по уму. И еще на мой взгляд штрафную площадь нужно сделать процентов на 30 меньше, прижать ее к воротам, чтоб
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    Okai
    1704161098
    Я считаю эта испортит футбол
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