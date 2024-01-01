Буффон предложил реформу, которая осложнит игру вратарей

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что пришло время задуматься об увеличении размера ворот.

Сейчас высота ворот – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

«Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком большими. Наверное, тогда это было правильно.

Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Решать все равно не мне, есть ответственные органы, которые обязательно изучат вопрос.

Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали быстрее, непредсказуемее, сильнее бьют. Техника игроков становится лучше.

Но вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. 30 лет назад на каждые 50 ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50 – это очень много.

Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее», – сказал Буффон.