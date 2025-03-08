Пьянич сказал, чем Акинфеев похож на Буффона

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сравнил Игоря Акинфеева и Джанлуиджи Буффона.
– Очень важно, что у нас есть Игорь Акинфеев. Он привносит необходимый опыт. Карьера говорит за него. У нас с ним хорошие отношения, мы уважаем друг друга.
Игорь сделал очень много для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. Могу только подтвердить, что он прекрасный голкипер.
– Можешь сравнить его с Буффоном?
– Джиджи уникален, его вклад в историю футбола потрясающий. Но и он, и Игорь похожи своим менталитетом победителя.
- 38-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он пропустил 710 голов в 785 матчах.
- С командой вратарь выиграл 21 трофей.
- Пьянич выступал вместе с Буффоном за «Ювентус».
Источник: «Чемпионат»