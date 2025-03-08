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Пьянич сказал, чем Акинфеев похож на Буффона

8 марта 2025, 00:48
1

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сравнил Игоря Акинфеева и Джанлуиджи Буффона.

– Очень важно, что у нас есть Игорь Акинфеев. Он привносит необходимый опыт. Карьера говорит за него. У нас с ним хорошие отношения, мы уважаем друг друга.

Игорь сделал очень много для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. Могу только подтвердить, что он прекрасный голкипер.

– Можешь сравнить его с Буффоном?

– Джиджи уникален, его вклад в историю футбола потрясающий. Но и он, и Игорь похожи своим менталитетом победителя.

  • 38-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он пропустил 710 голов в 785 матчах.
  • С командой вратарь выиграл 21 трофей.
  • Пьянич выступал вместе с Буффоном за «Ювентус».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Буффон Джанлуиджи Пьянич Миралем
Комментарии (1)
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mihail200606
1741420055
Ничем они не похожи...
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