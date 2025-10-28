Буффон дал совет «Ювентусу» по выбору нового тренера

Экс-капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что туринскому клубу нужно назначить Лучано Спаллетти вместо уволенного Игора Тудора.

«Думаю, Лучано – идеальный тренер для любого большого клуба, у которого есть амбиции. С ним вы много не потеряете.

Это был бы отличный профессиональный выбор. Спаллетти – лучший в мире по опыту, харизме и авторитету», – сказал Буффон.