Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Буффон дал совет «Ювентусу» по выбору нового тренера

Сегодня, 00:50

Экс-капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что туринскому клубу нужно назначить Лучано Спаллетти вместо уволенного Игора Тудора.

«Думаю, Лучано – идеальный тренер для любого большого клуба, у которого есть амбиции. С ним вы много не потеряете.

Это был бы отличный профессиональный выбор. Спаллетти – лучший в мире по опыту, харизме и авторитету», – сказал Буффон.

  • Бывший вратарь работал со Спаллетти в сборной Италии.
  • Также «Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Роберто Манчини.

Еще по теме:
Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии 2
Акинфеев проводит серии пенальти лучше Нойера, Касильяса, Буффона 4
Роналдо, Буффон, Златан и другие великие игроки, которых Сафонов опередил по количеству титулов ЛЧ 5
Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Спаллетти Лучано
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостового пытались похитить, расширенный состав сборной России, «Ювентус» уволил тренера и другие новости
01:37
Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо
01:23
Стало известно, какое наказание грозит похитителям Мостового
00:58
Дзюба вошел в тройку лучших игроков РПЛ по числу матчей
00:32
1
Быстров пошутил о попытке похищения зенитовца Мостового
Вчера, 23:59
1
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
Вчера, 23:51
Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:43
3
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
Вчера, 23:35
Азербайджан хочет заиграть за сборную таланта из «Динамо»
Вчера, 23:23
2
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
Вчера, 22:48
Все новости
Все новости
Буффон дал совет «Ювентусу» по выбору нового тренера
00:50
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
Вчера, 23:51
Де Брюйне больше не сыграет в 2025 году
Вчера, 15:30
1
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера
Вчера, 15:05
7
В «Ювентусе» приняли решение по главному тренеру
Вчера, 14:19
38-летний Варди впервые забил в Серии А
25 октября
Серия А. «Наполи» Конте переиграл «Интер» (3:1) и возглавил таблицу, Де Брюйне забил
25 октября
Серия А. Лидирующий «Милан» едва не проиграл «Пизе» из зоны вылета
24 октября
1
Чемпион Европы-2020 сломал ногу
24 октября
2
Интерес к Сафонову появился в еще одной топ-лиге
24 октября
5
Болельщики «Фиорентины» пожелали, чтобы клуб возглавил российский тренер
24 октября
4
Итальянского тренера госпитализировали с пневмонией: подробности
21 октября
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Тудору
20 октября
1
Серия А. Дубль Леау принес «Милану» волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) и выход в лидеры
19 октября
1
Серия А. «Комо» Фабрегаса победил «Ювентус» (2:0)
19 октября
1
Серия А. «Интер» победил «Рому» в Риме (1:0) и вышел в лидеры
18 октября
4
У Лукаку вымогали деньги за тело покойного отца
15 октября
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
15 октября
2
Спаллетти включил экс-игрока РПЛ в свою символическую сборную
13 октября
2
Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола
12 октября
3
«Ювентус» рассмотрит подписание вратаря сборной Франции
10 октября
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
9 октября
ФотоМодрич высмеял бывшего партнера по «Реалу»
9 октября
1
В Италии раскрыли, чем занимается Балотелли
8 октября
1
Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара
8 октября
Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью (0:0), Пулишич не реализовал пенальти
5 октября
Видео«Надеюсь, Модрич обосрется»: тренер «Ювентуса» – перед матчем с «Миланом»
5 октября
ТрансляцияГде смотреть матч «Ювентус» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
4 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 