Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фиорентина» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.1

09 мая 2026 8:32
Фиорентина - Дженоа
10 мая 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 36 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Фиорентины»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

10 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Дженоа». Обе команды находятся во второй половине таблицы и решают задачу сохранения прописки, однако «фиалки» обладают заметным преимуществом в классе и истории личных встреч. Хозяева намерены реабилитироваться перед болельщиками за разгром в Риме, а гости попытаются продлить серию без поражений.

«Фиорентина»

Флорентийцы переживают непростой отрезок. Разгром от «Ромы» (0:4) стал настоящим ударом, однако до этого команда показывала характер: нулевая ничья с «Сассуоло», выездная ничья с «Лечче» (1:1), победа над «Лацио» (1:0) и успех в Лиге конференций против «Кристал Пэлас» (2:1). Безвыигрышная серия в Серии А составляет 3 матча, но дома «Фиорентина» не проигрывает на протяжении 6 встреч – это серьeзный аргумент. Лучший бомбардир Альберт Гудмундссон (9 голов в 41 матче) действует полезно, хотя и не всегда результативно. В последних 5 играх забито 4 мяча (0,80 в среднем), пропущено 6 (1,20).

«Дженоа»

Генуэзцы подходят к матчу после выездной ничьей с «Аталантой» (0:0), которая стала достойным результатом на фоне предыдущих неудач. До этого были домашние поражения от «Комо» (0:2) и «Ювентуса» (0:2), а также победы над «Пизой» (2:1) и «Сассуоло» (2:1). Команда отличается нестабильностью: чередует яркие всплески с откровенно провальными матчами. Лучший снайпер Лоренцо Коломбо (7 голов в 37 матчах) не отличается высокой результативностью. На дистанции 5 игр «Дженоа» забила 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустила 6 (1,20). Оборона допускает ошибки в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах:

«Фиорентина»

  • Без побед в 3 последних матчах Серии А
  • В среднем: 0,80 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает дома в 6 последних встречах
  • Забивает в 9 последних очных матчах против «Дженоа»

«Дженоа»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0,80 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Всего 2 победы в последних 6 турах
  • Пропускает в 4 из 5 последних выездных матчей

История противостояний

  • «Фиорентина» не проигрывает в 10 последних очных встречах
  • «Фиорентина» забивает в 9 последних матчах против «Дженоа»
  • Последняя встреча: ничья в Генуе (2:2)

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Дженоа»

Несмотря на недавний разгром от «Ромы», «Фиорентина» остаeтся явным фаворитом домашней встречи. Команда крайне уверенно действует при своих болельщиках и имеет колоссальное преимущество в истории противостояний с генуэзцами – 10 матчей без поражений. «Дженоа» чередует хорошие игры с провалами, а на выезде стабильно пропускает. Учитывая, что «фиалки» забивают «Дженоа» в 9 последних очных поединках, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с как минимум одним забитым мячом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.1
  • Индивидуальный тотал «Фиорентины» больше 1

2.10
Победа «Фиорентины»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Дженоа Фиорентина
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+