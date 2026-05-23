24 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Лечче» и «Дженоа». Хозяева занимают 17-е место (зона вылета) с 35 очками – судьба решится в последнем туре. Гости располагаются на 15-й строчке с 41 очком – уже спаслись. «Лечче» нужна только победа.

«Лечче»

«Желто-красные» висят на волоске – 17-е место, зона вылета. Но всe в их руках: победа в последнем туре гарантирует спасение. Команда забивает стабильно (1.20 гола за игру в последних 5 матчах), Ламек Банда (4 гола) – главная надежда, хотя статистика скромная.

Проблема в том, что против «Дженоа» у «Лечче» катастрофическая статистика: 15 из 17 последних матчей без побед! Это серьeзный психологический барьер. Однако в прошлом туре «Лечче» обыграл «Сассуоло» (3:2) на выезде – команда борется и не сдаeтся. Дома они обязаны атаковать с первых минут.

«Дженоа»

«Грифоны» уже спаслись – 41 очко, 15-е место. Можно играть без давления. Правда, форма ужасная: 4 матча без побед. Атака не работает – 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Лоренцо Коломбо (7 голов) – лучший, но этого катастрофически мало.

Зато есть историческое преимущество: 15 из 17 матчей без поражений против «Лечче». В первом круге была ничья 0:0. Гостям уже ничего не нужно, но они могут испортить праздник хозяевам. Психологически «Дженоа» удобен «Лечче» как никто другой.

Факты о командах:

«Лечче»

Занимает 17-е место (зона вылета), 35 очков – битва за спасение

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Ламек Банда (4 гола)

«Дженоа»

Занимает 15-е место, 41 очко – спасение оформлено

Четыре матча без побед

Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против «Лечче»

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Лоренцо Коломбо (7 голов)

История личных встреч

«Дженоа» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против «Лечче»

В первом круге – ничья 0:0

Прогноз на матч «Лечче» – «Дженоа»

«Лечче» играет на жизнь. Победа – и они остаются в Серии А. Поражение или ничья – всe может закончиться плохо. «Дженоа» уже в отпуске – задачу выполнили, можно расслабиться.

Однако статистика личных встреч пугает: 15 из 17 матчей «Лечче» не может обыграть «Дженоа». Это не просто совпадение, это системная проблема. Но сейчас у хозяев запредельная мотивация, а у гостей – нулевая.

«Лечче» дома обязан атаковать и забивать. «Дженоа» в последнее время сам не забивает (0.60 гола), но и пропускает немного (1.00). Скорее всего, хозяева добьются своего за счeт желания и поддержки трибун. Но игра будет нервной – тотал вряд ли будет высоким.

Рекомендованные ставки: