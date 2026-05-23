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«Лечче» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.75

23 мая 2026 9:32
Лечче - Дженоа
24 мая 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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1.75
Победа «Лечче»
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24 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Лечче» и «Дженоа». Хозяева занимают 17-е место (зона вылета) с 35 очками – судьба решится в последнем туре. Гости располагаются на 15-й строчке с 41 очком – уже спаслись. «Лечче» нужна только победа.

«Лечче»

«Желто-красные» висят на волоске – 17-е место, зона вылета. Но всe в их руках: победа в последнем туре гарантирует спасение. Команда забивает стабильно (1.20 гола за игру в последних 5 матчах), Ламек Банда (4 гола) – главная надежда, хотя статистика скромная.

Проблема в том, что против «Дженоа» у «Лечче» катастрофическая статистика: 15 из 17 последних матчей без побед! Это серьeзный психологический барьер. Однако в прошлом туре «Лечче» обыграл «Сассуоло» (3:2) на выезде – команда борется и не сдаeтся. Дома они обязаны атаковать с первых минут.

«Дженоа»

«Грифоны» уже спаслись – 41 очко, 15-е место. Можно играть без давления. Правда, форма ужасная: 4 матча без побед. Атака не работает – 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Лоренцо Коломбо (7 голов) – лучший, но этого катастрофически мало.

Зато есть историческое преимущество: 15 из 17 матчей без поражений против «Лечче». В первом круге была ничья 0:0. Гостям уже ничего не нужно, но они могут испортить праздник хозяевам. Психологически «Дженоа» удобен «Лечче» как никто другой.

Факты о командах:

«Лечче»

  • Занимает 17-е место (зона вылета), 35 очков – битва за спасение
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Ламек Банда (4 гола)

«Дженоа»

  • Занимает 15-е место, 41 очко – спасение оформлено
  • Четыре матча без побед
  • Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против «Лечче»
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Лоренцо Коломбо (7 голов)

История личных встреч

  • «Дженоа» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против «Лечче»
  • В первом круге – ничья 0:0

Прогноз на матч «Лечче» – «Дженоа»

«Лечче» играет на жизнь. Победа – и они остаются в Серии А. Поражение или ничья – всe может закончиться плохо. «Дженоа» уже в отпуске – задачу выполнили, можно расслабиться.

Однако статистика личных встреч пугает: 15 из 17 матчей «Лечче» не может обыграть «Дженоа». Это не просто совпадение, это системная проблема. Но сейчас у хозяев запредельная мотивация, а у гостей – нулевая.

«Лечче» дома обязан атаковать и забивать. «Дженоа» в последнее время сам не забивает (0.60 гола), но и пропускает немного (1.00). Скорее всего, хозяева добьются своего за счeт желания и поддержки трибун. Но игра будет нервной – тотал вряд ли будет высоким.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лечче» – коэффициент 1.75
  • Тотал матча меньше 2.5

1.75
Победа «Лечче»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Дженоа Лечче
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