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  • «Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 14:50
Дженоа
26.04.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Комо
10' А. Дувикас 68' А. Диао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
4
Amorim
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
9
Витинья
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
80
Jacopo Grossi
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
78
Daniel Chiderah Ndulue
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
15
Adrian Lahdo
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-3-2
1
Бейлов
5
Эстигард
34
Отоа
22
Васкес
27
Маркандалли
20
Сабелли
32
Френдруп
4
77
Эллертссон
18
Эхатор
9
Витинья
4-1-2-1-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
20
Батурина
10
Пас
11
Диао
7
Да Кунья
9
Дувикас
1
Бейлов
1
Леали
1
Леали
1
Бейлов
4
17
Малиновский
17
Малиновский
4
20
Сабелли
70
Корне
70
Корне
20
Сабелли
34
Отоа
10
Мессьяс
10
Мессьяс
34
Отоа
18
Эхатор
29
Коломбо
29
Коломбо
18
Эхатор
34
Карлос
2
Кемпф
2
Кемпф
34
Карлос
11
Диао
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
11
Диао
10
Пас
8
Какере
8
Какере
10
Пас
20
Батурина
19
Кюн
19
Кюн
20
Батурина
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
Остались в запасе
Дженоа
Комо
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
80
Jacopo Grossi
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
78
Daniel Chiderah Ndulue
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
80
Jacopo Grossi
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
78
Daniel Chiderah Ndulue
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Дженоа
Точно не сыграют
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
Томмазо Бальданци
АП
Калеб Экубан
ЦФ
Комо
Точно не сыграют
Серджи Роберто
ЦП
Джейден Аддаи
ПВ
Мергим Войвода
ПЗ
Статистика матча Дженоа - Комо
1
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
15
Офсайды
3
3
Количество передач
459
455
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Комо», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Комо»

«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Дженоа
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