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«Лацио» – «Дженоа»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027

29 августа 2026 9:52
Лацио - Дженоа
30 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Лацио»
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Матч 2-го тура Серии А между римским «Лацио» и «Дженоа» пройдет 30 августа в Риме на Олимпийском стадионе. Хозяева стартовали с выездной победы над «Болоньей» (1:0) и имеют три очка, а гости проиграли дома «Наполи» (0:2) и замыкают таблицу. При этом «Лацио» выиграл шесть последних очных встреч у «Дженоа» и не знает поражений от этого соперника уже много лет. Сможет ли «Дженоа» прервать эту серию или римляне продолжат доминировать?

Кто победит в матче

«Лацио» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. В атаке римляне действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает семь матчей из девяти. Оборона также выглядит надежно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру. Стартовый тур показал, что «Лацио» сохранил боевой настрой и готов бороться за самые высокие места. Особенно важно, что против «Дженоа» римляне имеют подавляющее преимущество: они выиграли шесть последних очных матчей и забивают в каждой из этих встреч. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности.

«Дженоа» начал сезон с поражения (0:2) и продлил свою безвыигрышную серию в Серии А до трех матчей. Команда пропускает в трех последних играх и в среднем за пять последних встреч получает 1,2 гола за матч. В атаке генуэзцы забивают 1,4 гола в среднем, но против «Лацио» эта статистика не работает – в последних шести личных встречах «Дженоа» забил лишь два гола. Гостям предстоит сложный выезд к одному из сильнейших соперников, и их текущая форма не дает оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Лацио». Римляне имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и надежную оборону, тогда как «Дженоа» пребывает в кризисе и не может противопоставить сопернику ничего существенного.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Лацио» имеет колоссальный перевес – 24 победы против 13 у «Дженоа» при 6 ничьих. Последние шесть матчей остались за римлянами, причем в четырех из них «Дженоа» не забил ни одного гола. «Лацио» забивает «Дженоа» в шести матчах подряд – это говорит о полном тактическом доминировании. Такое преимущество создает серьезное психологическое давление на гостей, а «Лацио» наверняка постарается продлить победную серию.

Личные встречи
Побед - 22 (56%)
Ничьих - 5 (13%)
Побед - 12 (31%)
70
Забитых мячей
44
1.79
В среднем за матч
1.13
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
15.04.2017
Лацио
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
30.01.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 3
29.09.2025
Лацио
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 2
23.04.2025
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
27.10.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
05.12.2023
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0 : 1
27.08.2023
Дженоа
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 4
10.04.2022
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 1
17.12.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2021
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 3
23.02.2020
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
4 : 0
29.09.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 1
17.02.2019
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
4 : 1
23.09.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 2
05.02.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 3
17.09.2017
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
15.04.2017
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 2
18.01.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
3 : 1
20.11.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0 : 0
06.02.2016
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 0
23.09.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
09.02.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
21.09.2014
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
26.03.2014
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
0 : 2
03.11.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3 : 2
03.02.2013
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
23.09.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
05.02.2012
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 2
18.09.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
4 : 2
14.05.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
0 : 0
06.01.2011
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
25.04.2010
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 0
13.12.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
0 : 1
18.04.2009
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
23.11.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 2
11.05.2008
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 2
13.01.2008
Дженоа
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Витинья
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
47
Davide Renzetti
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
33
Ricardo Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
85
Marcelo Vaz
ЦЗ
31
David Puczka
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Amorim
ЦП
11
Franz-Ethan Meichtry
ЦП
71
Samuel Wiafe
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
17
Элиас Гавел
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Мандас
17
Тавареш
5
Дехи
25
Провстгор
15
Флориани
6
Ровелла
16
Фраттези
24
Тэйлор
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Диа
4-3-1-2
1
Бейлов
18
Нортон-Каффи
5
Эстигард
22
Васкес
27
Маркандалли
77
Эллертссон
32
Френдруп
97
Соу
8
Бальданци
29
Коломбо
9
Витинья
17
Тавареш
23
Педраса
23
Педраса
17
Тавареш
6
Ровелла
21
Белахьян
21
Белахьян
6
Ровелла
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
15
Флориани
29
Лаццари
29
Лаццари
15
Флориани
22
Диа
9
Пинамонти
9
Пинамонти
22
Диа
9
Витинья
18
Осмайич
18
Осмайич
9
Витинья
97
Соу
10
Мессьяс
10
Мессьяс
97
Соу
22
Васкес
4
4
22
Васкес
8
Бальданци
11
11
8
Бальданци
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
14
Тижани Нослин
ПВ
40
Эдоардо Мотта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
47
Davide Renzetti
ВР
33
Ricardo Bordon
ЦЗ
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
39
Даниэле Соммарива
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
3
Аарон Мартин
ЛЗ
99
Franz Stolz
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Marcelo Vaz
ЦЗ
31
David Puczka
ЦЗ
71
Samuel Wiafe
ЦП
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
14
Тижани Нослин
ПВ
40
Эдоардо Мотта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
47
Davide Renzetti
ВР
33
Ricardo Bordon
ЦЗ
63
Federico Serra
ЦП
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
3
Аарон Мартин
ЛЗ
99
Franz Stolz
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Marcelo Vaz
ЦЗ
31
David Puczka
ЦЗ
71
Samuel Wiafe
ЦП
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
Точно не сыграют
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Адам Марушич
ПЗ
Данило Катальди
ЦП
Алессио Фурланетто
ВР
Самуэль Жиго
ЦЗ
Патрик
ЦЗ
Лука Пеллегрини
ЛП
Дженоа
Точно не сыграют
Лоренцо Вентурино
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лацио». Римляне имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Дженоа» и находятся в отличной форме, тогда как гости проигрывают в последних турах и не могут ничего противопоставить фавориту. Рекомендуемая ставка – победа «Лацио» с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Лацио» и «Дженоа» состоится 30 августа в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».

«Лацио» – «Дженоа»: смотреть онлайн.

2.08
Победа «Лацио»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Дженоа Лацио
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