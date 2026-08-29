Матч 2-го тура Серии А между римским «Лацио» и «Дженоа» пройдет 30 августа в Риме на Олимпийском стадионе. Хозяева стартовали с выездной победы над «Болоньей» (1:0) и имеют три очка, а гости проиграли дома «Наполи» (0:2) и замыкают таблицу. При этом «Лацио» выиграл шесть последних очных встреч у «Дженоа» и не знает поражений от этого соперника уже много лет. Сможет ли «Дженоа» прервать эту серию или римляне продолжат доминировать?

Кто победит в матче

«Лацио» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. В атаке римляне действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает семь матчей из девяти. Оборона также выглядит надежно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру. Стартовый тур показал, что «Лацио» сохранил боевой настрой и готов бороться за самые высокие места. Особенно важно, что против «Дженоа» римляне имеют подавляющее преимущество: они выиграли шесть последних очных матчей и забивают в каждой из этих встреч. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности.

«Дженоа» начал сезон с поражения (0:2) и продлил свою безвыигрышную серию в Серии А до трех матчей. Команда пропускает в трех последних играх и в среднем за пять последних встреч получает 1,2 гола за матч. В атаке генуэзцы забивают 1,4 гола в среднем, но против «Лацио» эта статистика не работает – в последних шести личных встречах «Дженоа» забил лишь два гола. Гостям предстоит сложный выезд к одному из сильнейших соперников, и их текущая форма не дает оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Лацио». Римляне имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и надежную оборону, тогда как «Дженоа» пребывает в кризисе и не может противопоставить сопернику ничего существенного.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Лацио» имеет колоссальный перевес – 24 победы против 13 у «Дженоа» при 6 ничьих. Последние шесть матчей остались за римлянами, причем в четырех из них «Дженоа» не забил ни одного гола. «Лацио» забивает «Дженоа» в шести матчах подряд – это говорит о полном тактическом доминировании. Такое преимущество создает серьезное психологическое давление на гостей, а «Лацио» наверняка постарается продлить победную серию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лацио». Римляне имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Дженоа» и находятся в отличной форме, тогда как гости проигрывают в последних турах и не могут ничего противопоставить фавориту. Рекомендуемая ставка – победа «Лацио» с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Лацио» и «Дженоа» состоится 30 августа в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».