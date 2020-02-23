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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 23 февраля 2020
Дженоа
23.02.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
57'
Ф. Кассата
89'
Д. Кришито (П)
2'
А. Марушич
51'
Ч. Иммобиле
71'
Д. Катальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Кришито
89'
75'
Желтая карточка
Т. Стракоша
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Катальди
Желтая карточка
А. Сумаоро
69'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кассата
Пас отдал
П. Анкерсен
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
А. Масиелло
28'
20'
Желтая карточка
Л. Лейва
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Марушич
Пас отдал
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
5
Масиелло
2
Анкерсен
4
Кришито
5
Сумаоро
4
Бираски
85
Бехрами
20
Шоне
29
Кассата
19
Санабрия
99
Фавилли
4-2-2-2
1
Стракоша
77
Марушич
3
Вавро
4
Патрик
26
Раду
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
24
Джони
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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