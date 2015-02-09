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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 09 февраля 2015
Лацио
09.02.2015, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
29'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
89'
Желтая карточка
Л. Паволетти
88'
Желтая карточка
М. Лестьенн
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
81'
78'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Д. Перотти
75'
Замена
А. Тамбе
️️️️
Я. Фальке
71'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Ньянг
70'
Желтая карточка
С. Де Майо
50'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
46'
Желтая карточка
С. де Врей
45'
+3
Желтая карточка
А. Кандрева
44'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Перотти
Замена
Э. Бериша
️️️️
Д. Катальди
28'
Красная карточка
Ф. Маркетти
27'
18'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Л. Цана
16'
Желтая карточка
С. Маури
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
27
Цана
26
Раду
8
Баста
6
де Врей
6
Маури
6
Билья
32
Катальди
16
Пароло
87
Кандрева
11
Клозе
3-4-1-2
1
Перин
14
Ронкалья
4
Иццо
87
Де Майо
91
Бертолаччи
33
Куцка
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
8
Перотти
99
Ньянг
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
32
Катальди
1
Бериша
1
Бериша
32
Катальди
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
44
Фальке
2
Тамбе
2
Тамбе
44
Фальке
99
Ньянг
30
Паволетти
30
Паволетти
99
Ньянг
8
Перотти
17
Лестьенн
17
Лестьенн
8
Перотти
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Дженоа
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
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