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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 17 сентября 2017
Дженоа
17.09.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
57'
П. Пеллегри
73'
П. Пеллегри
13'
Баштуш
70'
Ч. Иммобиле
82'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
87'
Желтая карточка
Л. Альберто
82'
ГОЛ! 2:3!
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 2:2!
П. Пеллегри
Пас отдал
Э. Жуканович
73'
70'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Лукаку
ГОЛ! 1:1!
П. Пеллегри
57'
46'
Желтая карточка
С. де Врей
Желтая карточка
А. Рози
39'
13'
ГОЛ! 0:1!
Баштуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-4
1
Перин
20
Рози
87
Жуканович
2
Сполли
93
Лаксальт
13
Россеттини
44
Велозу
11
Риччи
49
Таарабт
5
Кофи
4-3-1-1
11
Мургиа
26
Раду
6
де Врей
15
Баштуш
8
Баста
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Дженоа - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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