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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 21 сентября 2014
Дженоа
21.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
87'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
Желтая карточка
С. Де Майо
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Пинилья
Пас отдал
Д. Перотти
87'
85'
Вторая желтая
С. де Врей
70'
Желтая карточка
С. де Врей
69'
Замена
Л. Цана
️️️️
С. Джентилетти
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Матри
68'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Л. Антонини
60'
57'
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Ю. Куцка
56'
Желтая карточка
Т. Ринкон
47'
46'
Замена
А. Конко
️️️️
Д. Баста
45'
+1
Замена
К. Ледесма
️️️️
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-4-2
1
Перин
7
Антонини
13
Антонелли
87
Де Майо
8
Бурдиссо
88
Эденилсон
8
Ринкон
33
Куцка
27
Стураро
21
Матри
8
Перотти
4-4-1-1
1
Бериша
28
Брафхайд
19
Джентилетти
6
де Врей
8
Баста
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
20
Джорджевич
7
Антонини
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
7
Антонини
21
Матри
51
Пинилья
51
Пинилья
21
Матри
33
Куцка
17
Лестьенн
17
Лестьенн
33
Куцка
19
Джентилетти
27
Цана
27
Цана
19
Джентилетти
8
Баста
25
Конко
25
Конко
8
Баста
6
Билья
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Билья
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Лацио
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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