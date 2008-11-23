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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 23 ноября 2008
Лацио
23.11.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
81'
У. Дабо
69'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ! 1:1!
У. Дабо
Замена
С. Индзаги
️️️️
М. Меньи
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Место
Замена
️️️️
И. Юрич
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
Д. Место
️️️️
Д. Скулли
Пенальти не реализован!
Д. Милито
Замена
Т. Рокки
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Д. Розегнал
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
11
Александар Коларов
ПЗ
23
Мурад Меньи
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЦП
6
Усман Дабо
(К)
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЛП
28
Иван Юрич
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Энтони Ванден Борре
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Манфредини
ЛП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-4-2
22
Каррисо
2
Лихтштайнер
14
Розегнал
13
Сивилья
11
Коларов
23
Меньи
17
Фоджа
6
Дабо
32
Брокки
21
Пандев
9
Сарате
4-4-2
34
Рубиньо
20
Бьява
27
Феррари
19
Папастатопулос
4
Кришито
20
Ванден Борре
28
Юрич
8
Мотта
17
Палладино
22
Милито
10
Скулли
23
Меньи
0
Индзаги
0
Индзаги
23
Меньи
21
Пандев
18
Рокки
18
Рокки
21
Пандев
10
Скулли
27
Место
27
Место
10
Скулли
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Манфредини
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Манфредини
ЛП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
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