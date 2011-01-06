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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 06 января 2011
Дженоа
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Дестро
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Э. Моретти
️️️️
Б. Янкович
Замена
М. Брешиано
️️️️
Эрнанес
Замена
Матузалем
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
А. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
27
Матузалем
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-2-2-3
82
Эдуарду
13
Каладзе
3
Дайнелли
13
Рафинья
4
Кришито
27
Место
0
Миланетто
7
Росси
7
Янкович
21
Дестро
18
Тони
4-4-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
10
Эрнанес
32
Брокки
24
Ледесма
6
Маури
9
Сарате
10
Флоккари
7
Янкович
24
Моретти
24
Моретти
7
Янкович
21
Дестро
22
Боаки
22
Боаки
21
Дестро
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
32
Брокки
27
Матузалем
27
Матузалем
32
Брокки
10
Флоккари
18
Козак
18
Козак
10
Флоккари
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Дженоа - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:15 (в записи)
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