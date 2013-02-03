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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 03 февраля 2013
Дженоа
03.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 2
Завершен
Лацио
17'
М. Боррьелло
22'
А. Бертолаччи
90+5'
М. Ригони
59'
С. Флоккари
82'
С. Маури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
ГОЛ! 3:2!
М. Ригони
Пас отдал
А. Гранквист
90'
+5
86'
Желтая карточка
С. Лулич
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Маури
Желтая карточка
Э. Моретти
81'
Замена
Р. Оливера
️️️️
А. Бертолаччи
74'
71'
Замена
Б. Перейринья
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
Матузалем
69'
Замена
М. Ригони
️️️️
М. Росси
68'
64'
Замена
К. Брокки
️️️️
К. Ледесма
59'
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Лулич
46'
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
Желтая карточка
Т. Манфредини
37'
29'
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
М. Кассани
24'
ГОЛ! 2:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Ю. Куцка
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
3-2-4-1
1
Фрей
24
Моретти
4
Гранквист
17
Манфредини
90
Портанова
6
Кассани
91
Бертолаччи
33
Куцка
27
Матузалем
7
Росси
22
Боррьелло
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
26
Раду
27
Цана
13
Сиани
19
Лулич
24
Ледесма
15
Гонсалес
6
Маури
11
Клозе
10
Флоккари
6
Кассани
46
Ферронетти
46
Ферронетти
6
Кассани
91
Бертолаччи
83
Оливера
83
Оливера
91
Бертолаччи
7
Росси
14
Ригони
14
Ригони
7
Росси
Брокки
25
Перейринья
25
Перейринья
Брокки
24
Ледесма
32
Брокки
32
Брокки
24
Ледесма
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Дженоа - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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