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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 13 декабря 2009
Лацио
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
39'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
Замена
Л. Скалони
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Т. Рокки
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Р. Палладино
Красная карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Д. Бьява
Желтая карточка
М. Сарате
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
И. Юрич
ГОЛ! 1:0!
А. Коларов
Замена
А. Сапатер
️️️️
О. Миланетто
Желтая карточка
О. Миланетто
Желтая карточка
С. Сивилья
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
С. Дель Неро
️️️️
К. Брокки
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
28
Стефен Макинва
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Муслера
2
Стендардо
26
Раду
13
Сивилья
11
Коларов
2
Лихтштайнер
4
Фирмани
32
Брокки
23
Меньи
9
Сарате
18
Рокки
3-2-3-2
73
Скарпи
4
Кришито
16
Боккетти
20
Бьява
27
Место
24
Моретти
7
Росси
0
Миланетто
28
Юрич
10
Скулли
17
Палладино
2
Лихтштайнер
5
Скалони
5
Скалони
2
Лихтштайнер
32
Брокки
31
Дель Неро
31
Дель Неро
32
Брокки
17
Палладино
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
17
Палладино
0
Миланетто
0
Сапатер
0
Сапатер
0
Миланетто
27
Место
8
Паласио
8
Паласио
27
Место
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
88
Иван Фатич
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Дженоа
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
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