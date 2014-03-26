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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 26 марта 2014
Дженоа
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
65'
А. Джилардино
84'
Й. Фетфацидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Д. Новаретти
90'
+1
Вторая желтая
К. Ледесма
90'
Желтая карточка
К. Ледесма
88'
Замена
Б. Переа
️️️️
С. Маури
ГОЛ! 2:0!
Й. Фетфацидис
Пас отдал
Кабрал
84'
Желтая карточка
С. Стураро
82'
Желтая карточка
Д. Портанова
77'
75'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Кабрал
️️️️
Д. Скулли
73'
70'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Д. Скулли
65'
Замена
Р. Сентурион
️️️️
И. Кофи
57'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
П. Де Челье
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-2-3-2
1
Биццарри
15
Марчезе
90
Портанова
13
Антонелли
29
Де Челье
16
Мотта
5
Кофи
27
Стураро
91
Бертолаччи
10
Скулли
19
Джилардино
4-5-1
1
Бериша
25
Конко
6
Новаретти
20
Бьява
26
Раду
87
Кандрева
12
Онази
15
Гонсалес
24
Ледесма
6
Маури
17
Кейта
29
Де Челье
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
29
Де Челье
10
Скулли
88
Кабрал
88
Кабрал
10
Скулли
5
Кофи
10
Сентурион
10
Сентурион
5
Кофи
15
Гонсалес
7
Андерсон
7
Андерсон
15
Гонсалес
17
Кейта
9
Поштига
9
Поштига
17
Кейта
6
Маури
34
Переа
34
Переа
6
Маури
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
37
Марко Альбертони
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
5
Гаэль Какута
АП
25
Джозеф Минала
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
25
Джозеф Минала
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Дженоа - Лацио
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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