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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 18 января 2017
Лацио
18.01.2017, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Дженоа
20'
Ф. Джорджевич
31'
У. Худт
70'
С. Милинкович-Савич
75'
Ч. Иммобиле
45'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Дженоа
85'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Ригони
Замена
А. Мургиа
️️️️
М. Пароло
79'
76'
Желтая карточка
С. Джентилетти
ГОЛ! 4:1!
Ч. Иммобиле
75'
73'
Замена
С. Джентилетти
️️️️
Л. Орбан
ГОЛ! 3:1!
С. Милинкович-Савич
70'
66'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Л. Окампос
Желтая карточка
С. Лулич
59'
Желтая карточка
Патрик
58'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
К. Ломбарди
58'
56'
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Ф. Джорджевич
56'
45'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
ГОЛ! 2:0!
У. Худт
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джорджевич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
3-5-1-1
1
Стракоша
4
Патрик
13
Уоллес
29
Худт
19
Лулич
94
Лукаку
6
Билья
16
Пароло
25
Ломбарди
7
Андерсон
20
Джорджевич
4-2-1-3
16
Ламанна
6
Орбан
6
Муньос
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
5
Кофи
30
Ригони
7
Окампос
51
Пинилья
88
Лазович
21
Пандев
16
Пароло
11
Мургиа
11
Мургиа
16
Пароло
25
Ломбарди
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
25
Ломбарди
20
Джорджевич
9
Иммобиле
9
Иммобиле
20
Джорджевич
7
Окампос
44
Нинкович
44
Нинкович
7
Окампос
6
Орбан
19
Джентилетти
19
Джентилетти
6
Орбан
30
Ригони
10
Нтчам
10
Нтчам
30
Ригони
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
25
Иван Варгич
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Лацио - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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