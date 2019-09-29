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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 29 сентября 2019
Лацио
29.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 0
Завершен
Дженоа
7'
С. Милинкович-Савич
40'
Ш. Раду
59'
Ф. Кайседо
78'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
Желтая карточка
Ф. Кайседо
90'
+1
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
ГОЛ! 4:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Фелипе
78'
Замена
М. Пароло
️️️️
С. Милинкович-Савич
74'
73'
Желтая карточка
А. Санабрия
69'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Ф. Кассата
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
59'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
52'
46'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Баррека
46'
Замена
М. Паяч
️️️️
Л. Лерагер
ГОЛ! 2:0!
Ш. Раду
Пас отдал
Л. Альберто
40'
29'
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
5
Фелипе
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
3-3-2-2
13
Раду
5
Эль-Ямик
4
Кришито
21
Ромеро
18
Гильоне
16
Радованович
3
Баррека
21
Лерагер
29
Кассата
8
Куаме
19
Санабрия
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
9
Иммобиле
11
Адеканье
11
Адеканье
9
Иммобиле
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
29
Кассата
20
Шоне
20
Шоне
29
Кассата
21
Лерагер
17
Паяч
17
Паяч
21
Лерагер
3
Баррека
21
Пандев
21
Пандев
3
Баррека
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Олимпико
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