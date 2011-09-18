Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 18 сентября 2011
Лацио
18.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
10'
Д. Скулли
54'
Р. Паласио
72'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
Желтая карточка
К. Каладзе
Желтая карточка
С. Фрей
Замена
М. Станкявичус
️️️️
С. Лулич
Желтая карточка
А. Диас
ГОЛ! 1:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
Р. Паласио
Замена
Л. Пратто
️️️️
А. Караччиоло
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Бьява
Замена
К. Ледесма
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
К. Хоркера
Замена
К. Хоркера
️️️️
К. Констан
Замена
А. Гранквист
️️️️
Д. Место
ГОЛ! 1:0!
Д. Скулли
Пас отдал
М. Клозе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-4-3
22
Маркетти
3
Андре Диас
20
Бьява
25
Конко
19
Лулич
10
Эрнанес
32
Брокки
27
Матузалем
11
Клозе
12
Сиссе
10
Скулли
3-2-3-2
1
Фрей
3
Дайнелли
13
Каладзе
13
Антонелли
27
Место
19
Констан
33
Куцка
17
Сеймур
44
Велозу
8
Паласио
99
Караччиоло
20
Бьява
23
Диаките
23
Диаките
20
Бьява
19
Лулич
18
Станкявичус
18
Станкявичус
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
24
Ледесма
10
Эрнанес
27
Место
4
Гранквист
4
Гранквист
27
Место
99
Караччиоло
2
Пратто
2
Пратто
99
Караччиоло
19
Констан
14
Хоркера
14
Хоркера
19
Констан
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+