Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 15 апреля 2017
Дженоа
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
10'
Д. Симеоне
78'
Г. Пандев
45+2'
Л. Билья
90+1'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
К. Ломбарди
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. Альберто
Замена
О. Хильемарк
️️️️
Д. Симеоне
89'
81'
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
Г. Пандев
79'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
Пас отдал
Д. Лазович
78'
73'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Ш. Раду
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Ригони
73'
67'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Велозу
61'
55'
Желтая карточка
Д. Баста
45'
+2
Пенальти не реализован!
Л. Билья
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Билья
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
45'
+1
Желтая карточка
Л. Ригони
44'
Желтая карточка
Р. Палладино
40'
30'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
25'
Желтая карточка
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
4-4-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
6
Муньос
19
Джентилетти
8
Бурдиссо
30
Ригони
44
Велозу
10
Нтчам
88
Лазович
18
Симеоне
17
Палладино
4-3-1-2
1
Стракоша
26
Раду
29
Худт
6
де Врей
8
Баста
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
30
Ригони
32
Катальди
32
Катальди
30
Ригони
18
Симеоне
7
Хильемарк
7
Хильемарк
18
Симеоне
44
Велозу
21
Пандев
21
Пандев
44
Велозу
7
Андерсон
25
Ломбарди
25
Ломбарди
7
Андерсон
26
Раду
94
Лукаку
94
Лукаку
26
Раду
16
Пароло
18
Альберто
18
Альберто
16
Пароло
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
58
Диего Фаччоли
ВР
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
58
Диего Фаччоли
ВР
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Лацио
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+