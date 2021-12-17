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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 17 декабря 2021
Лацио
17.12.2021, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
36'
Педро
75'
Ф. Ачерби
81'
М. Дзакканьи
86'
Ф. Мелегони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Мелегони
Пас отдал
А. Камбьясо
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
84'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ф. Андерсон
84'
83'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
ГОЛ! 3:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Л. Альберто
81'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Л. Альберто
75'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
74'
73'
Желтая карточка
М. Портанова
Замена
Ш. Раду
️️️️
Э. Хюсай
63'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
63'
60'
Желтая карточка
Й. Васкес
60'
Замена
С. Сабелли
️️️️
П. Гильоне
59'
Замена
К. Экубан
️️️️
Г. Пандев
46'
Замена
Эрнани
️️️️
С. Стураро
46'
Замена
Д. Бираски
️️️️
З. Ванхесден
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Ф. Андерсон
36'
30'
Желтая карточка
П. Гильоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
7
Фелипе Андерсон
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
90
Маноло Портанова
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Паоло Гильоне
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
18
Луис Альберто
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
20
Стефано Сабелли
АП
23
Эрнани
ПП
11
Яя Каллон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-3
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
19
Башич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
3-2-3-2
46
Сиригу
13
Ванхесден
22
Васкес
4
Кришито
90
Портанова
20
Камбьясо
27
Стураро
47
Бадель
18
Гильоне
21
Дестро
21
Пандев
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
4
Хюсай
26
Раду
26
Раду
4
Хюсай
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
7
Андерсон
19
Мурики
19
Мурики
7
Андерсон
13
Ванхесден
4
Бираски
4
Бираски
13
Ванхесден
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
18
Гильоне
20
Сабелли
20
Сабелли
18
Гильоне
27
Стураро
23
Эрнани
23
Эрнани
27
Стураро
21
Пандев
81
Экубан
81
Экубан
21
Пандев
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
11
Яя Каллон
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
11
Яя Каллон
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Лацио - Дженоа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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