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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 14 мая 2011
Лацио
14.05.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 2
Завершен
Дженоа
7'
Д. Бьява
52'
Т. Рокки
56'
Эрнанес
66'
Эрнанес
12'
Р. Паласио
89'
А. Флоро Флорес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
ГОЛ! 4:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Кришито
Желтая карточка
М. Дестро
Замена
С. Флоккари
️️️️
Т. Рокки
Замена
М. Дестро
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 4:1!
Эрнанес
Пас отдал
М. Сарате
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Матузалем
Замена
М. Велозу
️️️️
О. Миланетто
Замена
Э. Моретти
️️️️
Д. Дайнелли
Замена
Л. Скалони
️️️️
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 3:1!
Эрнанес
Пас отдал
К. Ледесма
ГОЛ! 2:1!
Т. Рокки
Пас отдал
Эрнанес
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
Д. Бьява
Пас отдал
К. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
АП
6
Стефано Маури
ПВ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЛФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
8
Родриго Паласио
РФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
23
Диего Полента
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
20
Эней Йеленич
ЦФ
4-2-3-1
16
Муслера
22
Гарридо
2
Стендардо
20
Бьява
2
Лихтштайнер
24
Ледесма
27
Матузалем
9
Сарате
10
Эрнанес
6
Маури
18
Рокки
4-3-3
82
Эдуарду
13
Рафинья
4
Кришито
3
Дайнелли
13
Антонелли
0
Миланетто
33
Куцка
7
Росси
8
Паласио
17
Боселли
9
Флоро Флорес
2
Лихтштайнер
5
Скалони
5
Скалони
2
Лихтштайнер
27
Матузалем
15
Гонсалес
15
Гонсалес
27
Матузалем
18
Рокки
10
Флоккари
10
Флоккари
18
Рокки
3
Дайнелли
24
Моретти
24
Моретти
3
Дайнелли
0
Миланетто
44
Велозу
44
Велозу
0
Миланетто
33
Куцка
21
Дестро
21
Дестро
33
Куцка
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
23
Диего Полента
ЦЗ
1
Маттиа Перин
ВР
9
Альберто Палоски
ЦФ
20
Эней Йеленич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
23
Диего Полента
ЦЗ
1
Маттиа Перин
ВР
9
Альберто Палоски
ЦФ
20
Эней Йеленич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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